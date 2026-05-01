Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever

Saint-Sever

Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever

Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entre soins et parures du corps, petits et grands sont invités à découvrir comment les Aquitano-romains prenaient soin de leur apparence à la manière des Romains. Parcours enfant, atelier maquillage et visite adulte vous attendent !

A partir de 6 ans

Nocturne au musée autour de la beauté et des Aquitano-romains !

Entre soins et parures du corps, petits et grands sont invités à découvrir comment les Aquitano-romains prenaient soin de leur apparence à la manière des Romains. Parcours enfant, atelier maquillage et visite adulte vous attendent !

* Visite famille toutes les 15 minutes de 19h à 20h

* Atelier maquillage de 19h à 20h30

* Visite Soins et parures du corps vecteurs de romanisation à 20h30

A partir de 6 ans .

Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever

From body care to body adornment, young and old alike are invited to discover how the Aquitano-Romans took care of their appearance in the manner of the Romans. A children’s trail, make-up workshop and adult tour await you!

Ages 6 and up

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever Saint-Sever a été mis à jour le 2026-05-07 par Landes Chalosse