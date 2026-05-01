Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever
Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever samedi 23 mai 2026.
Saint-Sever
Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever
Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Entre soins et parures du corps, petits et grands sont invités à découvrir comment les Aquitano-romains prenaient soin de leur apparence à la manière des Romains. Parcours enfant, atelier maquillage et visite adulte vous attendent !
A partir de 6 ans
Nocturne au musée autour de la beauté et des Aquitano-romains !
Entre soins et parures du corps, petits et grands sont invités à découvrir comment les Aquitano-romains prenaient soin de leur apparence à la manière des Romains. Parcours enfant, atelier maquillage et visite adulte vous attendent !
* Visite famille toutes les 15 minutes de 19h à 20h
* Atelier maquillage de 19h à 20h30
* Visite Soins et parures du corps vecteurs de romanisation à 20h30
A partir de 6 ans .
Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever
From body care to body adornment, young and old alike are invited to discover how the Aquitano-Romans took care of their appearance in the manner of the Romans. A children’s trail, make-up workshop and adult tour await you!
Ages 6 and up
L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever Saint-Sever a été mis à jour le 2026-05-07 par Landes Chalosse
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