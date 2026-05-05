Atelier d’écriture ado Bibliothèque Erquy

Erquy

Atelier d’écriture ado

Bibliothèque 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Prenez un mot, prenez-en deux… Raymond Queneau

Un atelier ludique autour des mots, pour jouer avec la langue, écrire en s’amusant.

Dès 11 ans, sur inscription. .

Bibliothèque 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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English :

L’événement Atelier d’écriture ado Erquy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor