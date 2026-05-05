Atelier d’écriture ado Bibliothèque Erquy
Atelier d’écriture ado Bibliothèque Erquy jeudi 13 août 2026.
Erquy
Atelier d’écriture ado
Bibliothèque 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Prenez un mot, prenez-en deux… Raymond Queneau
Un atelier ludique autour des mots, pour jouer avec la langue, écrire en s’amusant.
Dès 11 ans, sur inscription. .
Bibliothèque 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Atelier d’écriture ado Erquy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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