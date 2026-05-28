Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord Erquy
Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord Erquy jeudi 23 juillet 2026.
Erquy
Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord
Viaduc du Caroual Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
A partir de photographies d’époque et de témoignages, revivez un voyage sur le tracé du petit train. La visite est assurée par l’Association du Viaduc de Caroual.
A partir de 8 ans. 4 km à pied aller/retour. Réservation obligatoire. Les chiens ne sont pas admis sur la balade. .
Viaduc du Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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L’événement Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord Erquy a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
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