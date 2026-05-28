Erquy

Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord

Viaduc du Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

A partir de photographies d’époque et de témoignages, revivez un voyage sur le tracé du petit train. La visite est assurée par l’Association du Viaduc de Caroual.

A partir de 8 ans. 4 km à pied aller/retour. Réservation obligatoire. Les chiens ne sont pas admis sur la balade. .

Viaduc du Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade racontée le viaduc de Caroual et le petit train des Côtes du Nord Erquy a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps