Atelier d’écriture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Atelier d’écriture

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Ramond Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 16:15:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Ateliers d’écriture avec Élisabeth Immele aux Compagnons, Bagnères-de-Bigorre. Mercredis de février et mars, 16h15–18h. Voyage créatif à partir de lectures. 1re séance gratuite, puis 8 €. Inscription imm5elisa@yahoo.fr

imm5elisa@yahoo.fr

English :

Writing workshops with Élisabeth Immele at Les Compagnons, Bagnères-de-Bigorre. Wednesdays in February and March, 4:15pm-6pm. Creative journey based on readings. 1st session free, then 8? Registration: imm5elisa@yahoo.fr

