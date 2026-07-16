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Atelier d’écriture, Bibliotheque municipale d’Estang, Estang

samedi 3 octobre 2026 · Bibliotheque municipale d'Estang · Estang

Atelier d’écriture, Bibliotheque municipale d’Estang, Estang

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliotheque municipale d'Estang
Adresse
19, rue des Arênes 32240 Estang
Ville
32240 Estang
Département
Gers
Tarif
10

Atelier d’écriture Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliotheque municipale d’Estang Gers

10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Au cours d’un atelier d’une heure et demi, les participant(es) seront guidées à travers des jeux d’écriture, et seront amenées à laisser couler les mots, développer leur imaginaire, et explorer leur écriture personnelle.
L’atelier se découpe en temps d’écriture et temps de partage des textes.

Bibliotheque municipale d’Estang 19, rue des Arênes 32240 Estang Estang 32240 Gers Occitanie 06 85 32 31 49
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