Atelier d’écriture, Bibliotheque municipale d’Estang, Estang

Informations pratiques

Atelier d’écriture Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliotheque municipale d’Estang Gers

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Au cours d’un atelier d’une heure et demi, les participant(es) seront guidées à travers des jeux d’écriture, et seront amenées à laisser couler les mots, développer leur imaginaire, et explorer leur écriture personnelle.

L’atelier se découpe en temps d’écriture et temps de partage des textes.

Bibliotheque municipale d’Estang 19, rue des Arênes 32240 Estang Estang 32240 Gers Occitanie 06 85 32 31 49

Biblis en folie 2026

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