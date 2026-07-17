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Atelier d’écriture biographique, Maison de quartier Bottière, Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes

Atelier d’écriture biographique, Maison de quartier Bottière, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Maison de quartier Bottière
Adresse
147 route de Sainte-Luce, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 €

Atelier d’écriture biographique Vendredi 16 octobre, 10h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:00:00+02:00

Écrire sur votre histoire, vos souvenirs ou ceux d’un proche vous intéresse ? Découvrez les ateliers d’écriture biographique des Sœurs Littéraires ! L’ainée est biographe professionnelle et vous accompagne dans cette écriture de soi, avec des ateliers mensuels. Que vous ayez déjà commencé à écrire ou pas, sans obligation de revenir chaque mois, soyez les bienvenu·e·s à nos ateliers d’écriture biographique.

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « les.soeurs.litteraires@gmail.com »}]
Atelier d’écriture biographique avec une biographe professionnelle, 2h pour se lancer et explorer différentes façons de se raconter.

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