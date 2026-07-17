Atelier d’écriture biographique, Maison de quartier Bottière, Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes
Informations pratiques
Atelier d’écriture biographique Vendredi 16 octobre, 10h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique
15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:00:00+02:00
Écrire sur votre histoire, vos souvenirs ou ceux d’un proche vous intéresse ? Découvrez les ateliers d’écriture biographique des Sœurs Littéraires ! L’ainée est biographe professionnelle et vous accompagne dans cette écriture de soi, avec des ateliers mensuels. Que vous ayez déjà commencé à écrire ou pas, sans obligation de revenir chaque mois, soyez les bienvenu·e·s à nos ateliers d’écriture biographique.
Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « les.soeurs.litteraires@gmail.com »}]
Atelier d’écriture biographique avec une biographe professionnelle, 2h pour se lancer et explorer différentes façons de se raconter.
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