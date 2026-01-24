Atelier d’écriture

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Atelier d’écriture animé par le poète François Mary.

Prix libre .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze