Atelier d’écriture en plein air Théâtre de Verdure Noailles samedi 1 août 2026.

Noailles

Atelier d’écriture en plein air

Théâtre de Verdure Rue des Grives Noailles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

La compagnie théâtrale Les Bonnes Étoiles vous propose un atelier d’écriture en plein air le 01 et 02 Août 2026.

Au Théâtre de Verdure de 14h à 18h.

Tarif 80€. A partir de 15 ans. .

Théâtre de Verdure Rue des Grives Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 94 56 cielesbonnesetoiles@gmail.com

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English : Atelier d’écriture en plein air

L’événement Atelier d’écriture en plein air Noailles a été mis à jour le 2026-06-19 par Brive Tourisme