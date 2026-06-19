Atelier d’écriture en plein air Théâtre de Verdure Noailles
Atelier d’écriture en plein air Théâtre de Verdure Noailles samedi 1 août 2026.
Noailles
Atelier d’écriture en plein air
Théâtre de Verdure Rue des Grives Noailles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
La compagnie théâtrale Les Bonnes Étoiles vous propose un atelier d’écriture en plein air le 01 et 02 Août 2026.
Au Théâtre de Verdure de 14h à 18h.
Tarif 80€. A partir de 15 ans. .
Théâtre de Verdure Rue des Grives Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 94 56 cielesbonnesetoiles@gmail.com
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English : Atelier d’écriture en plein air
L’événement Atelier d’écriture en plein air Noailles a été mis à jour le 2026-06-19 par Brive Tourisme