Visite de l’église, Église de l’Assomption-de-Notre-Dame, Noailles

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Église de l’Assomption-de-Notre-Dame Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église de Noailles à travers une visite commentée qui vous fera remonter le fil se son histoire. Une visite pour mieux comprendre l’histoire religieuse et locale de Noailles.

Église de l’Assomption-de-Notre-Dame Route De Monplaisir, 19600 Noailles, France Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’église de Noailles à travers une visite commentée qui vous fera remonter le fil se son histoire. Une visite pour mieux comprendre l’histoire religieuse et locale de Noailles.