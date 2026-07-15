Informations pratiques

Aulon

Atelier d’écriture et goûter du patrimoine à Aulon

Maison Bertronne AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-02 16:00:00

Date(s) :

2026-09-02

La bibliothèque pensée pour la Maison Bertrone d’Aulon par les artistes Emma Vallejo et Gabriel Gauthier regroupe peu de livres, parmi lesquels on trouve un livre sur les jardins, un manuel de magie, un poème sur un bouclier, Les Mille et Une Nuits, un paquet de cartes et des petits objets… Un ensemble de choses qui retiennent notre attention sans que l’on sache très bien pourquoi.

Les deux artistes proposent un atelier d’écriture qui prendra pour point de départ cette bibliothèque.

Un goûter du patrimoine au Cantou sera offert aux participants par le Pays d’art et d’histoire.

SUR RESERVATION au 07 68 45 99 13. A partir de 10 ans.

Par l’association Le Transfo. .

Maison Bertronne AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The library designed for the Maison Bertrone d’Aulon by artists Emma Vallejo and Gabriel Gauthier contains only a few books, including a book on gardens, a magic manual, a poem about a shield, *The Thousand and One Nights*, a deck of cards, and some small objects? A collection of items that catch our attention without us quite knowing why.

The two artists are offering a writing workshop that will take this library as its starting point.

A heritage-themed afternoon tea at Le Cantou will be offered to participants by the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Atelier d’écriture et goûter du patrimoine à Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65