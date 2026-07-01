Atelier d’écriture et repas sous les étoiles à la Cense des Possibles Nos étés d’antan, nos étés de maintenant Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Darcey

Atelier d’écriture et repas sous les étoiles à la Cense des Possibles Nos étés d’antan, nos étés de maintenant

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Grâce à des exercices faciles et amusants nous vous proposons d’exercer votre plume en jouant avec les mots. Les ateliers d’écriture permettent à chacun d’utiliser sa créativité et son imagination. Nous profiterons de ce moment pour évoquer les différences entre les étés de nos enfances et celui que nous vivons en ce moment. On pourrait dévier sur ce que nous pouvons mettre en place …10€

Un repas sous les étoiles est organisé dans le jardin à la suite de l’atelier.25€ La réservation du repas est indépendante de celle de l’atelier. Merci de préciser lors de votre inscription si vous souhaitez participer au repas. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Atelier d’écriture et repas sous les étoiles à la Cense des Possibles Nos étés d’antan, nos étés de maintenant

L’événement Atelier d’écriture et repas sous les étoiles à la Cense des Possibles Nos étés d’antan, nos étés de maintenant Darcey a été mis à jour le 2026-07-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)