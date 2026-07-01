Jeu débat à la Cense des Possibles Racontons nous notre futur quotidien idéal Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Darcey

Jeu débat à la Cense des Possibles Racontons nous notre futur quotidien idéal

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez voyager dans le futur grâce à un jeu d’interprétation d’images qui nous permettra de préciser notre vision de notre futur quotidien idéal ! Chacun s’exprime, ensemble nous jouons à inventer un demain plus respectueux de la nature avec les ressources naturelles dont nous disposerons.

Nous sommes Violaine et Olivier. Nous sommes récemment arrivés en Bourgogne pour y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela nous avons créé la Cense des Possibles dans une ferme du 18ème siècle au cœur du village de Darcey.

La maison est grande et accueillante et notre jardin/verger/potager un vrai nid de biodiversité !

Violaine est Cheffe en cuisine, elle agrémente notre table d’hôte des fruits, légumes et herbes sauvages de notre jardin et donne des cours de cuisine. Olivier est un véritable créateur de lien et vous aidera à découvrir la région.

Hébergement A ce jour, nous proposons 2 possibilités d’hébergement. Un studio tout équipé et un palier avec deux chambres et une salle de bain. Chaque chambre pouvant accueillir entre 2 et 4 personnes, vous pouvez venir en famille ou entre amis. Nos amis les animaux sont les bienvenus. En plus des espaces loués, vous pouvez bénéficier de la cuisine, de la salle à manger et du salon qui sont mis en commun. Nous vivons notre maison comme une maison de famille dans laquelle tout est prétexte aux échanges. Chaque mois, nous proposons des séjours thématiques avec des activités au grès des saisons.

La Cense des Possibles est également un lieu d’apprentissage qui développe le lien social. Vous pouvez participer à ces activités avec d’autres personnes habitant la région.

– ateliers cours de cuisine, ateliers créatifs, ateliers zéro déchet, balades plantes comestibles,

– Activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs,

– Stages éco-responsables des séjours de plusieurs jours pour faire évoluer nos comportements dans le domaine de la transition écologique et humaine.

Une excellente manière d’apprendre en faisant avec les autres et d’avancer sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus riche, locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain. A l’issue de chaque stage, vous repartez avec des outils et des méthodes que vous pourrez mettre en application chez vous que vous viviez à la ville ou à la campagne. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Jeu débat à la Cense des Possibles Racontons nous notre futur quotidien idéal

L’événement Jeu débat à la Cense des Possibles Racontons nous notre futur quotidien idéal Darcey a été mis à jour le 2026-07-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)