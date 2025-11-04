Atelier d’écriture gratuit Maison Faitout Paris
Atelier d’écriture gratuit Maison Faitout Paris samedi 24 janvier 2026.
– Développer son imagination, sa créativité, écrire, échanger
Écrire en groupe à partir de consignes littéraires et ludiques
Le samedi 24 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Maison Faitout 1 rue Florian 75020 Paris
+33611331030 boustrophedon71@hotmail.com