Atelier d’écriture Sidonie et compagnie Guingamp

Guingamp

Atelier d’écriture

Sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Nicolas Maier, poète, vous propose d’exprimer votre créativité grâce à des feux d’écriture notamment inspirés de l’oulipo. Joie et décontraction seront au rendez-vous. .

Sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 87 10 57

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English :

L’événement Atelier d’écriture Guingamp a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol