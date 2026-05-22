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Atelier d’écriture Sidonie et compagnie Guingamp

Atelier d’écriture Sidonie et compagnie Guingamp jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Sidonie et compagnie

Adresse : 6 Rue du Général de Gaulle

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

Guingamp

Atelier d’écriture

Sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Nicolas Maier, poète, vous propose d’exprimer votre créativité grâce à des feux d’écriture notamment inspirés de l’oulipo. Joie et décontraction seront au rendez-vous.   .

Sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 87 10 57 

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English :

L’événement Atelier d’écriture Guingamp a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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