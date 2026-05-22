Atelier d’écriture Sidonie et compagnie Guingamp
Atelier d’écriture Sidonie et compagnie Guingamp jeudi 28 mai 2026.
Guingamp
Atelier d’écriture
Sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Nicolas Maier, poète, vous propose d’exprimer votre créativité grâce à des feux d’écriture notamment inspirés de l’oulipo. Joie et décontraction seront au rendez-vous. .
Sidonie et compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 87 10 57
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English :
L’événement Atelier d’écriture Guingamp a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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