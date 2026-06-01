Cours d’initiation à l’aquarelle Sidonie & Compagnie Guingamp

Guingamp

Cours d’initiation à l’aquarelle

Sidonie & Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Que vous n’ayez jamais touché un pinceau ou que vous souhaitiez redécouvrir les joies de l’eau et des pigments, ou encore continuer à pratiquer, cet atelier est fait pour vous. Apprentissage des bases de l’aquarelle et des trucs et astuces. ​On repart avec sa création sous le bras et le sourire aux lèvres ! Dès 12 ans. .

Sidonie & Compagnie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 02 52 01

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L’événement Cours d’initiation à l’aquarelle Guingamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol