Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Salle Castel Pic Guingamp
Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Salle Castel Pic Guingamp mardi 9 juin 2026.
Guingamp
Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance
Salle Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 09:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .
Salle Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76
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L’événement Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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