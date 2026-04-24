Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Salle Castel Pic Guingamp

Guingamp

Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance

Salle Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 09:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .

Salle Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol