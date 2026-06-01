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Atelier crochet niveau avancé Restaurant Sidonie Guingamp

Atelier crochet niveau avancé Restaurant Sidonie Guingamp jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Restaurant Sidonie

Adresse : 6 Rue du Général de Gaulle

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Guingamp

Atelier crochet niveau avancé

Restaurant Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Apprenez de nouvelles techniques et repartez avec votre création, pour un moment de partage et de détente autour d’une boisson chaude. Matériel fourni. Inscriptions par SMS. Niveau avancé.   .

Restaurant Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 92 47 88 

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English :

L’événement Atelier crochet niveau avancé Guingamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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