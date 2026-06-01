Les mains miroir de soi Chez Sidonie Guingamp
Les mains miroir de soi Chez Sidonie Guingamp mercredi 10 juin 2026.
Guingamp
Les mains miroir de soi
Chez Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Praticienne de médecine traditionnelle chinoise, Christelle Berquer nous propose un atelier pour apprendre à lire ce paysage vivant selon les clés de la MTC. .
Chez Sidonie 6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 69 03 41
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English :
L’événement Les mains miroir de soi Guingamp a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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