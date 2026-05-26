Heure du conte Médiathèque Guingamp

Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Conte Le petit cochon têtu Jean-Louis Le Craver . Un conte randonnée qui joue sur les enchaînements burlesques. Une course folle et une bonne femme au sacré tempérament. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol