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Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place du Champ-au-Roy

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Conte Le petit cochon têtu Jean-Louis Le Craver . Un conte randonnée qui joue sur les enchaînements burlesques. Une course folle et une bonne femme au sacré tempérament.   .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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