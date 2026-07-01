Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Atelier d’écriture

Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre et consciente de 10€ minimum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Un atelier d’écriture autour des œuvres exposées. Laissez parler votre inspiration et vivez pleinement cet instant personnel et partagé !

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Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59 artpointsdevue@gmail.com

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English :

A writing workshop inspired by the works on display. Let your inspiration flow and fully embrace this personal and shared moment!

L’événement Atelier d’écriture Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy