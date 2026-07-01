Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte
vendredi 10 juillet 2026 · Espace Points de Vue · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Atelier d’écriture
Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Participation libre et consciente de 10€ minimum
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Un atelier d’écriture autour des œuvres exposées. Laissez parler votre inspiration et vivez pleinement cet instant personnel et partagé !
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Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59 artpointsdevue@gmail.com
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English :
A writing workshop inspired by the works on display. Let your inspiration flow and fully embrace this personal and shared moment!
L’événement Atelier d’écriture Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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