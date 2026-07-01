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AGENDA · Lauzerte

Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte

vendredi 10 juillet 2026 · Espace Points de Vue · Lauzerte

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Espace Points de Vue
Adresse
6 Rue de la Barbacane
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
10 10 Participation libre et consciente de 10€ minimum

Lauzerte

Atelier d’écriture

Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre et consciente de 10€ minimum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Un atelier d’écriture autour des œuvres exposées. Laissez parler votre inspiration et vivez pleinement cet instant personnel et partagé !
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Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59  artpointsdevue@gmail.com

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English :

A writing workshop inspired by the works on display. Let your inspiration flow and fully embrace this personal and shared moment!

L’événement Atelier d’écriture Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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