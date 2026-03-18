Les Jeudis Gourmands Musicaux place des Cornières Lauzerte
Les Jeudis Gourmands Musicaux place des Cornières Lauzerte jeudi 30 juillet 2026.
Les Jeudis Gourmands Musicaux
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les repriseurs animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
Les repriseurs will be bringing music to the Place des Cornières on Gourmet Thursday.
L’événement Les Jeudis Gourmands Musicaux Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy