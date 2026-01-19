Fête de Saint Jacques Lauzerte

Fête de Saint Jacques

Chapelle de Saint Sernin du Bosc Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

La fête de St Jacques à St Sernin du Bosc est prévue le dimanche 26 juillet 2026.

Chapelle de Saint Sernin du Bosc Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13 fphelizon@wanadoo.fr

English :

The feast of St Jacques in St Sernin du Bosc is scheduled for Sunday July 26, 2026.

