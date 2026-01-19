Fête de Saint Jacques Lauzerte
Fête de Saint Jacques Lauzerte dimanche 26 juillet 2026.
Fête de Saint Jacques
Chapelle de Saint Sernin du Bosc Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
2026-07-26
La fête de St Jacques à St Sernin du Bosc est prévue le dimanche 26 juillet 2026.
Chapelle de Saint Sernin du Bosc Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13 fphelizon@wanadoo.fr
The feast of St Jacques in St Sernin du Bosc is scheduled for Sunday July 26, 2026.
L’événement Fête de Saint Jacques Lauzerte a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy