Atelier d’écriture – Les animaux dans la littérature, Bibliothèque municipale George Sand 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Cyr-sur-Loire

Informations pratiques

Atelier d’écriture – Les animaux dans la littérature Vendredi 2 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale George Sand 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:30:00+02:00

Chaque atelier d’écriture a pour socle un livre et se déroule en 3 parties : un quiz de 6 questions en rapport avec le livre du jour, un temps d’écriture puis de lecture à partir d’une anecdote du livre et un petit jeu sur un mot tombé en désuétude. Animé par Yves Lemesle – Les mots de la Loire

Bibliothèque municipale George Sand 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 4 place André Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.49.59.10 https://saint-cyr.bibli.fr/index.php?database=saint_cyr

Biblis en folie 2026

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