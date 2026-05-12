Atelier d’écriture Chemin de la Canissière Maîche
Atelier d’écriture Chemin de la Canissière Maîche mercredi 3 juin 2026.
Maîche
Atelier d’écriture
Chemin de la Canissière Bibliothèque Louis Pergaud Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Rejoignez notre atelier d’écriture gratuit et libérez votre imagination !
Que vous soyez débutant ou passionné, venez explorer votre créativité à travers des exercices ludiques.
Un moment d’échange, d’inspiration et de plaisir autour des mots vous attend ! .
Chemin de la Canissière Bibliothèque Louis Pergaud Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliothequemaiche@gmail.com
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Maîche a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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