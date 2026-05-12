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Atelier d’écriture Chemin de la Canissière Maîche

Atelier d’écriture Chemin de la Canissière Maîche mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Chemin de la Canissière

Adresse : Bibliothèque Louis Pergaud

Ville : 25120 Maîche

Département : Doubs

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Maîche

Atelier d’écriture

Chemin de la Canissière Bibliothèque Louis Pergaud Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03 19:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Rejoignez notre atelier d’écriture gratuit et libérez votre imagination !
Que vous soyez débutant ou passionné, venez explorer votre créativité à travers des exercices ludiques.
Un moment d’échange, d’inspiration et de plaisir autour des mots vous attend !   .

Chemin de la Canissière Bibliothèque Louis Pergaud Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61  bibliothequemaiche@gmail.com

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Maîche a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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