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Dîner Concert Le Cerneux Maîche

Dîner Concert Le Cerneux Maîche samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Cerneux

Adresse : Ecurie du Cerneux

Ville : 25120 Maîche

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Maîche

Dîner Concert

Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’écurie du Cerneux vous propose un diner-concert avec le groupe Colorado 2.0. Au menu Gratin Jambon du Cerneux, salade et farandoles de desserts au son de la musique Pop Rock. Bonne soirée et bonne ambiance garanties ! Sur réservation.   .

Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 16 94 30 

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English : Dîner Concert

L’événement Dîner Concert Maîche a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER