Dîner Concert Le Cerneux Maîche
Dîner Concert Le Cerneux Maîche samedi 30 mai 2026.
Maîche
Dîner Concert
Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’écurie du Cerneux vous propose un diner-concert avec le groupe Colorado 2.0. Au menu Gratin Jambon du Cerneux, salade et farandoles de desserts au son de la musique Pop Rock. Bonne soirée et bonne ambiance garanties ! Sur réservation. .
Le Cerneux Ecurie du Cerneux Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 16 94 30
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English : Dîner Concert
L’événement Dîner Concert Maîche a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER