Atelier d’écriture Marée basse Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Scaër

Atelier d’écriture Marée basse

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Avec l’autrice Blandine Cain, Marée basse invente un atelier d’écriture, pour laisser un trace, individuellement ou collectivement. Écrivez un petit texte sur le thème de la mer.

Atelier tout public dès 7 ans. Sur inscription. Binôme possible. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Atelier d’écriture Marée basse

L’événement Atelier d’écriture Marée basse Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS