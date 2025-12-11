Randonnée de l’Isole Boulodrome Scaër

Randonnée de l’Isole

Boulodrome Base de loisirs Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:30:00

fin : 2026-07-12 11:00:00

Date(s) :

2026-07-12

3 circuits (6, 10 et 15 km).

Organisée par Ar ruz boutou. Ouverte à tous, bienvenue aux joggers.

Café au départ, ravitaillement sur le parcours, casse-croûte et boisson à l’arrivée. .

Boulodrome Base de loisirs Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 87 44 50 39

English :

L’événement Randonnée de l’Isole Scaër a été mis à jour le 2025-12-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS