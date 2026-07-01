Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse” Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse”

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

En partenariat avec “L’Ecrilibre”, la médiathèque organise un Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse” pour un public ados-adultes.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

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English :

L’événement Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse” Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS