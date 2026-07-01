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Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse” Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque Espace Mélanie · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Espace Mélanie
Adresse
2 Rue des Gentilshommes
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse”

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

En partenariat avec “L’Ecrilibre”, la médiathèque organise un Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse” pour un public ados-adultes.
Gratuit sur inscription.   .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30 

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English :

L’événement Atelier d’écriture “Marée haute, marée basse” Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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