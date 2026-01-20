ATELIER D’ECRITURE MARIANNE ASSASSINÉE AVEC LA CIE BULLES DE ZINC Rue Alexis Létourneau Nozay

ATELIER D’ECRITURE MARIANNE ASSASSINÉE AVEC LA CIE BULLES DE ZINC

Rue Alexis Létourneau Médiathèque Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-05 2026-03-14 2026-03-19 2026-03-28

Thème du jour poésie et politique

Emmanuel Lambert, auteur et comédien de la Cie Bulles de Zinc, en résidence à Saffré, vous invite à participer à l’écriture d’un polar. Sept ateliers d’écriture, en partenariat avec La bibliothèque de 7 lieux, précéderont le spectacle du 17 avril 2026 à la Salle Polyvalente de Saffré.

La mise en scène réunira les créations d’ateliers de la commune (dessin, théâtre, danse, chorale, fanfare…) avec la complicité d’acteurs locaux. Une aventure artistique collective pour une nuit entière de spectacle !

Participez à autant d’ateliers que vous le souhaitez: un, deux, trois… ou les sept!

Dates des ateliers 28 février, 5 mars, 14 mars, 19 mars, 28 mars,

Les ateliers se déroulent dans différentes bibliothèques de la région de Nozay

Public ados/Adultes

Gratuit

Sur inscription .

Rue Alexis Létourneau Médiathèque Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today’s theme: poetry and politics

L’événement ATELIER D’ECRITURE MARIANNE ASSASSINÉE AVEC LA CIE BULLES DE ZINC Nozay a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays Erdre Canal Forêt