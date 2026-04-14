Ouverture de la Carrière du Parc de Nozay, Carrière du Parc, Nozay

Ouverture de la Carrière du Parc de Nozay 27 et 28 juin Carrière du Parc Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

À la découverte de l’ancienne carrière de pierre bleue

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays 2026, l’ASPHAN vous invite à découvrir le site de l’ancienne carrière de pierre bleue qu’elle réhabilite avec passion.

L’objectif de l’association est de faire revivre le savoir-faire disparu des carriers et tailleurs de pierre bleue ; de protéger et valoriser 1,2 hectare de landes schisteuses, un espace naturel particulièrement sensible ; et de faire vivre un lieu chargé d’histoire où patrimoine et nature se rencontrent.

Nouveauté 2026 : Découverte d’un ancien atelier de carrier en cours de construction

Les visiteurs pourront observer l’avancée du chantier participatif mené par les bénévoles de l’association. Une occasion unique de comprendre concrètement les techniques traditionnelles de construction.

Animations spéciales durant le week-end

Des animations inédites sont prévues à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays 2026. La programmation détaillée sera prochainement dévoilée.

Trois façons de visiter… toujours gratuitement !

Visite libre



Déambulez à votre rythme sur le site, profitez d’un moment de détente

Visite guidée



Accompagné d’un guide bénévole, découvrez l’histoire de la carrière, le travail de la pierre bleue et posez toutes vos questions.

Les visites s’adaptent aux enfants et peuvent inclure des démonstrations d’outils.

Balade sonore (audio-guide)



Un véritable voyage dans le temps en 8 étapes !

– Comprendre la formation du schiste il y a des millions d’années

– Découvrir le travail des tailleurs de pierre

– Écouter des anecdotes sur les familles et leur quotidien

⏱ Durée : environ 45 minutes

Audio-guides mis gracieusement à disposition grâce au partenariat avec la Mairie de Nozay.

‍ ‍ ‍ Bienvenue aux familles !

Balade sonore conseillée à partir de 8 ans

Visites guidées adaptées aux enfants

⚠️ Le site est peu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les formules de visite sont gratuites.

Carrière du Parc 44 170 Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.asphan.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Asphanozay »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/asphan_association/ »}]

Sur 1.2 ha de landes schisteuses et des espaces naturels sensibles, découvrez le savoir faire des carriers et des tailleurs de pierre ainsi que la reconstitution en cours d’un atelier de carrier carrière pierre bleue

ASPHAN