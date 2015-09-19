JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’Enclos du vieux-bourg Nozay

Nozay

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Des animations et des visites à l’Église du Vieux Bourg et à la Carrière du Parc

– Vendredi 18 septembre à 20h30

Chants polyphoniques Sylvain Giro & Le chant de la griffe.

Spectacle assis

Tarifs 12€ Gratuit pour les -14 ans

Réservation conseillée

– Samedi 19 septembre à 15h

Conférence sur la dendrochronologie

– Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30

Visite libre, visite guidée,

Jeu familial Les trésors de l’Enclos

Exposition timbres anciens

Tout public

Entrée libre et gratuite .

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 34 29 asphanozay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities and visits at the Vieux Bourg Church and the Carrière du Parc

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Nozay a été mis à jour le 2026-06-01 par Pays Erdre Canal Forêt