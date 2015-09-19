JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’Enclos du vieux-bourg Nozay
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’Enclos du vieux-bourg Nozay vendredi 18 septembre 2026.
Nozay
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Des animations et des visites à l’Église du Vieux Bourg et à la Carrière du Parc
– Vendredi 18 septembre à 20h30
Chants polyphoniques Sylvain Giro & Le chant de la griffe.
Spectacle assis
Tarifs 12€ Gratuit pour les -14 ans
Réservation conseillée
– Samedi 19 septembre à 15h
Conférence sur la dendrochronologie
– Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30
Visite libre, visite guidée,
Jeu familial Les trésors de l’Enclos
Exposition timbres anciens
Tout public
Entrée libre et gratuite .
L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 34 29 asphanozay@gmail.com
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English :
Activities and visits at the Vieux Bourg Church and the Carrière du Parc
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Nozay a été mis à jour le 2026-06-01 par Pays Erdre Canal Forêt