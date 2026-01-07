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AGENDA · Nozay

VIDE-GRENIER A NOZAY S’EXPOSE Nozay

samedi 5 septembre 2026 · Nozay

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Centre-ville
Ville
44170 Nozay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nozay

VIDE-GRENIER A NOZAY S’EXPOSE

Centre-ville Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Vide-grenier organisé par Noz’Ayles pour le téléthon
Vide-grenier ouvert aux particuliers et professionnels.

Tout public
Entrée libre
Tarifs exposants 3€ le mètre / 12€ avec voiture (4 mètres)   .

Centre-ville Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 02 95 87  nozayles.telethon@gmail.com

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English :

Yard sale organized by Noz’Ayles for the telethon

L’événement VIDE-GRENIER A NOZAY S’EXPOSE Nozay a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays Erdre Canal Forêt

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