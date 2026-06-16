Nozay

LOISIRS A L’AIR LIBRE ZONE DE TIR

La Ville au Chef Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Essayez-vous au laser game…

Plongez dans l’univers du laser game ! En équipe, élaborez des stratégies, visez avec précision et vivez une expérience immersive… Une activité ludique et dynamique, idéale pour se défouler en s’amusant !

Public A partir de 6 ans

Gratuit Sans inscription .

La Ville au Chef Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Give laser tag a try…

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE ZONE DE TIR Nozay a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt