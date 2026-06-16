LOISIRS A L’AIR LIBRE ZONE DE TIR Nozay
LOISIRS A L’AIR LIBRE ZONE DE TIR Nozay vendredi 21 août 2026.
Nozay
LOISIRS A L’AIR LIBRE ZONE DE TIR
La Ville au Chef Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Essayez-vous au laser game…
Plongez dans l’univers du laser game ! En équipe, élaborez des stratégies, visez avec précision et vivez une expérience immersive… Une activité ludique et dynamique, idéale pour se défouler en s’amusant !
Public A partir de 6 ans
Gratuit Sans inscription .
La Ville au Chef Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Give laser tag a try…
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE ZONE DE TIR Nozay a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Nozay (Loire-Atlantique)
- JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS A L’ASPHAN L’Enclos du vieux-bourg Nozay 27 juin 2026
- Ouverture de la Carrière du Parc de Nozay, Carrière du Parc, Nozay 27 juin 2026
- ATELIERS A LA FERME DE MAKALI Linel Nozay 4 juillet 2026
- BALADES A PONEY LA FERME DE MAKALI Linel Nozay 4 juillet 2026
- FÊTE DE LA DANSE Rue du Vieux Bourg Nozay 4 juillet 2026