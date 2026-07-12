NOZAY S’EXPOSE ! Nozay
samedi 5 septembre 2026 · Nozay
Informations pratiques
Nozay
NOZAY S’EXPOSE !
Centre-ville Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Retrouvez les commerçants, artisans et associations dans les rues de Nozay !
Les commerçants, associations et artisans nozéens réinvestissent le centre-bourg de la commune samedi 5 septembre 2026 pour la 11ème édition de « Nozay s’expose » !
Chaque année, la municipalité et Vita’Ville organisent ce rendez-vous avec la volonté de mettre à l’honneur les acteurs participant au dynamisme de Nozay.
Animations de rue et déambulations, braderie des commerçants, créateurs, associations nozéennes, vide-grenier, animations gratuites pour les enfants et restauration sur place… votre commune sera en fête pour le plaisir de tous !
Tout public
Gratuit
Entrée libre .
Centre-ville Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 79 79 mairie@nozay44.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Find shops, craftsmen and associations in the streets of Nozay!
L’événement NOZAY S’EXPOSE ! Nozay a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Erdre Canal Forêt
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