Informations pratiques

Nozay

NOZAY S’EXPOSE !

Centre-ville Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Retrouvez les commerçants, artisans et associations dans les rues de Nozay !

Les commerçants, associations et artisans nozéens réinvestissent le centre-bourg de la commune samedi 5 septembre 2026 pour la 11ème édition de « Nozay s’expose » !

Chaque année, la municipalité et Vita’Ville organisent ce rendez-vous avec la volonté de mettre à l’honneur les acteurs participant au dynamisme de Nozay.

Animations de rue et déambulations, braderie des commerçants, créateurs, associations nozéennes, vide-grenier, animations gratuites pour les enfants et restauration sur place… votre commune sera en fête pour le plaisir de tous !

Tout public

Gratuit

Entrée libre .

Centre-ville Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 79 79 mairie@nozay44.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find shops, craftsmen and associations in the streets of Nozay!

L’événement NOZAY S’EXPOSE ! Nozay a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Erdre Canal Forêt