S’informer avant de se former – Parcours de compétences Conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage (44), ÉFEA, Nozay (44), Nozay
lundi 14 septembre 2026 · ÉFEA, Nozay (44) · Nozay
Informations pratiques
S’informer avant de se former – Parcours de compétences Conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage (44) 14 septembre – 9 novembre, les lundis ÉFEA, Nozay (44) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-09T09:30:00+01:00 – 2026-11-09T12:00:00+01:00
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer lors d’une information collective à EFEA Nozay (44) :
- Lundi 14 septembre 2026 de 9 h 30 à 12 h 00
- Lundi 28 septembre 2026 de 14 h 00 à 16 h 30
- Lundi 12 octobre 2026 de 9 h 30 à 12 h 00
- Lundi 26 octobre 2026 de 14 h 00 à 16 h 30
- Lundi 9 novembre 2026 de 9 h 30 à 12 h 00
En savoir + sur la formation Préparation opérationnelle à l’emploi en conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage.
Lors de la formation, qu’est-ce que vous apprendrez ?
- Préparer le matériel en respectant l’environnement et les règles de sécurité : prise en main du tracteur et de ses équipements, assurer la liaison avec l’outil.
Conduire les machines : rappel sur le code de la route et la sécurité, réalisation de manoeuvres tracteur et outil, identifier les systèmes.
- Réaliser l’entretien courant du matériel : moteur | Pneumatique | Hydraulique | Détecter les pannes, être en veille |s soudage : comprendre et maitriser les bases.
Les +
- Pédagogie active, animée par des formateurs, des experts de la Chambre d’agriculture et professionnels agricoles externes.
- Chantiers école au coeur des exploitations du secteur.
- Parc martériel varié.
- Apports théorique et travaux pratiques (situations réelles de travail sur des plateaux techniques).
- Accès rapide à l’emploi.
ÉFEA, Nozay (44) 32 route du Creuset, Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations/detail-des-formations/parcours-de-competences-conduite-et-entretien-du-tracteur-et-des-materiels-specialises-en-elevage »}]
Présentation de la formation Préparation opérationnelle à l’emploi en conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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