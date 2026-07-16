S’informer avant de se former – Parcours de compétences Conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage (44), ÉFEA, Nozay (44), Nozay

Informations pratiques

S’informer avant de se former – Parcours de compétences Conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage (44) 14 septembre – 9 novembre, les lundis ÉFEA, Nozay (44) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-09T09:30:00+01:00 – 2026-11-09T12:00:00+01:00

Pour en savoir plus, venez nous rencontrer lors d’une information collective à EFEA Nozay (44) :

Lundi 14 septembre 2026 de 9 h 30 à 12 h 00

Lundi 28 septembre 2026 de 14 h 00 à 16 h 30

Lundi 12 octobre 2026 de 9 h 30 à 12 h 00

Lundi 26 octobre 2026 de 14 h 00 à 16 h 30

Lundi 9 novembre 2026 de 9 h 30 à 12 h 00

En savoir + sur la formation Préparation opérationnelle à l’emploi en conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage.

Lors de la formation, qu’est-ce que vous apprendrez ?

Préparer le matériel en respectant l’environnement et les règles de sécurité : prise en main du tracteur et de ses équipements, assurer la liaison avec l’outil.

Conduire les machines : rappel sur le code de la route et la sécurité, réalisation de manoeuvres tracteur et outil, identifier les systèmes.

Réaliser l’entretien courant du matériel : moteur | Pneumatique | Hydraulique | Détecter les pannes, être en veille |s soudage : comprendre et maitriser les bases.

Les +

Pédagogie active, animée par des formateurs, des experts de la Chambre d’agriculture et professionnels agricoles externes.

Chantiers école au coeur des exploitations du secteur.

Parc martériel varié.

Apports théorique et travaux pratiques (situations réelles de travail sur des plateaux techniques).

Accès rapide à l’emploi.

ÉFEA, Nozay (44) 32 route du Creuset, Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations/detail-des-formations/parcours-de-competences-conduite-et-entretien-du-tracteur-et-des-materiels-specialises-en-elevage »}]

Présentation de la formation Préparation opérationnelle à l’emploi en conduite et entretien du tracteur et des matériels spécialisés en élevage.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire