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Atelier d’écriture Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Atelier d’écriture Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Adulte 

Participez à un atelier d’écriture sur le thème de votre choix et laissez libre cours à votre imagination.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50


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