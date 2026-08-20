Atelier d’écriture Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 10:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Participez à un atelier d’écriture sur le thème de votre choix et laissez libre cours à votre imagination.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50



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