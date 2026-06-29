Atelier d’écriture Médiathèque La MéMo Monein
Atelier d’écriture Médiathèque La MéMo Monein samedi 4 juillet 2026.
Monein
Atelier d’écriture
Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez vous exercer à l’art de l’écriture dans cet atelier animé par l’atelier d’écriture de Monein.
Inscriptions conseillées. .
Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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