Atelier d’écriture Médiathèque La MéMo Monein

Monein

Atelier d’écriture

Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez vous exercer à l’art de l’écriture dans cet atelier animé par l’atelier d’écriture de Monein.

Inscriptions conseillées. .

Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn