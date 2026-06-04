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Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein

Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein

Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Salle Maurice Bahurlet

Adresse : Avenue du Pont Lat

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monein

Spectacle de danse Des rêves en vie

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Chorégraphié par Isabelle Claverie.   .

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 60 67 99 

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English : Spectacle de danse Des rêves en vie

L’événement Spectacle de danse Des rêves en vie Monein a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn

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