Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein
Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein vendredi 3 juillet 2026.
Monein
Spectacle de danse Des rêves en vie
Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Chorégraphié par Isabelle Claverie. .
Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 60 67 99
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English : Spectacle de danse Des rêves en vie
L’événement Spectacle de danse Des rêves en vie Monein a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn
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