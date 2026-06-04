Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein vendredi 3 juillet 2026.

Monein

Spectacle de danse Des rêves en vie

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Chorégraphié par Isabelle Claverie. .

Salle Maurice Bahurlet Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 60 67 99

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English : Spectacle de danse Des rêves en vie

L’événement Spectacle de danse Des rêves en vie Monein a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn