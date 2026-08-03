Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé Brine Boutique Galerie Eymet
jeudi 20 août 2026 · Brine Boutique Galerie · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé
Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Un atelier pour ralentir, observer, se souvenir et mettre en mots ce que l’été fait naître en nous.
L’été retrouvé
Écrire un souvenir qui ne nous a jamais quittés.
Autour des souvenirs, des vacances, des odeurs, de la lumière, des paysages, des émotions.
Avec Luce Merle, vous travaillerez des formes très accessibles
– prose poétique,
– fragments,
– listes sensibles,
– haïkus contemporains,
– cartes postales imaginaires,
– lettres,
– petits récits poétiques.
L’idée n’est pas forcément d’apprendre la poésie au sens formel (même si elle n’est pas interdite), mais de découvrir une autre manière d’écrire et d’explorer.
À partir d’environ 15 ans.
Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.
Sur inscription. .
Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio
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English : Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé
L’événement Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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