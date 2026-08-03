Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé Brine Boutique Galerie Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Un atelier pour ralentir, observer, se souvenir et mettre en mots ce que l’été fait naître en nous.

L’été retrouvé

Écrire un souvenir qui ne nous a jamais quittés.

Autour des souvenirs, des vacances, des odeurs, de la lumière, des paysages, des émotions.

Avec Luce Merle, vous travaillerez des formes très accessibles

– prose poétique,

– fragments,

– listes sensibles,

– haïkus contemporains,

– cartes postales imaginaires,

– lettres,

– petits récits poétiques.

L’idée n’est pas forcément d’apprendre la poésie au sens formel (même si elle n’est pas interdite), mais de découvrir une autre manière d’écrire et d’explorer.

À partir d’environ 15 ans.

Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.

Sur inscription. .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé

L’événement Atelier d’écriture poétique | L’Été retrouvé Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides