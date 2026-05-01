Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Palais
Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Palais samedi 16 mai 2026.
Saint-Palais
Atelier d’écriture
Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Atelier d’écriture animé par l’auteur Laurent Platero, de l’association Encres. Durant cet atelier, nous écrirons sur l’acte d’écrire. Nous nous demanderons quels souvenirs et quels désirs nous avons avec les mots. Sous l’impulsion de textes issus de la littérature, nous écrirons un fragment autobiographique ou une micronouvelle de fiction. Cet atelier est un temps d’échanges, de lectures et d’écriture. Ouvert à tous et toutes, un simple intérêt pour les mots suffit. Venez et laissez-vous porter ! .
Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr
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English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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