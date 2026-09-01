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Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale CAFE PARISIEN Saulieu

mercredi 16 septembre 2026 · CAFE PARISIEN · Saulieu

Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale CAFE PARISIEN Saulieu

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
CAFE PARISIEN
Adresse
4 Rue du Marché
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
20 20 Autres Tarifs

Saulieu

Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Il y a mille raisons d’écrire : faire le bilan, garder la mémoire familiale et la transmettre, rendre hommage à un membre de la famille aujourd’hui disparu, se libérer d’un événement du passé qui empoisonne le présent. Toute personne qui souhaite explorer son histoire familiale, même si vous pensez  ne pas savoir écrire  , aucune expérience n’est requise   .

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   natlombard21@laposte.net

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English : Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale

L’événement Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale Saulieu a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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