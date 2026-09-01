Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale CAFE PARISIEN Saulieu

Informations pratiques

Saulieu

Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Il y a mille raisons d’écrire : faire le bilan, garder la mémoire familiale et la transmettre, rendre hommage à un membre de la famille aujourd’hui disparu, se libérer d’un événement du passé qui empoisonne le présent. Toute personne qui souhaite explorer son histoire familiale, même si vous pensez ne pas savoir écrire , aucune expérience n’est requise .

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté natlombard21@laposte.net

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English : Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale

L’événement Atelier d’écriture sur le thème de l’histoire familiale Saulieu a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)