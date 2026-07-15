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AGENDA · Saulieu

Circuits des lacs du Morvan Saulieu

dimanche 6 septembre 2026 · Saulieu

Circuits des lacs du Morvan Saulieu

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
1 Place de la République
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif

Saulieu

Circuits des lacs du Morvan

1 Place de la République Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Cyclorandonnée organisée par Saulieu Vélo Club
3 parcours cyclos 100km ,70km, + parcours découverte accompagné de 25km
Ouvert à tous ,VAE
1 parcours pédestre de 10 km
Pot de l’amitié au retour
Plateau repas à réserver à l’inscription
Inscription sur place   .

1 Place de la République Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 32 34 31 

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English : Circuits des lacs du Morvan

L’événement Circuits des lacs du Morvan Saulieu a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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