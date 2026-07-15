Informations pratiques

Saulieu

Circuits des lacs du Morvan

1 Place de la République Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Cyclorandonnée organisée par Saulieu Vélo Club

3 parcours cyclos 100km ,70km, + parcours découverte accompagné de 25km

Ouvert à tous ,VAE

1 parcours pédestre de 10 km

Pot de l’amitié au retour

Plateau repas à réserver à l’inscription

Inscription sur place .

1 Place de la République Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 32 34 31

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English : Circuits des lacs du Morvan

L’événement Circuits des lacs du Morvan Saulieu a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)