Visite Pays d’Art et d’Histoire Eglise Saint-Saturnin Rue du 11 Novembre Saulieu

Informations pratiques

Saulieu

Visite Pays d’Art et d’Histoire Eglise Saint-Saturnin

Rue du 11 Novembre Eglise Saint-Saturnin Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Bienvenue dans les coulisses du chantier de l’église Saint-Saturnin: en compagnie de votre guide Marie-Agnès découvrez l’église et son cimetière où sont enterrés d’illustres personnages comme François Pompon et Bernard Loiseau.

Après avoir retracé l’histoire de ce lieu, nous nous plongerons dans le projet de restauration de l’église avec l’architecte en charge des travaux.

Eglise Saint-Saturnin

Inscrivez-vous auprès de l’office de tourisme pour retenir votre place! Tarif 5 €

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Auxois-Morvan .

Rue du 11 Novembre Eglise Saint-Saturnin Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr

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English : Visite Pays d’Art et d’Histoire Eglise Saint-Saturnin

L’événement Visite Pays d’Art et d’Histoire Eglise Saint-Saturnin Saulieu a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Saulieu Morvan