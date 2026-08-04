AGENDA · Saulieu
ATELIER PEINTURE ET CREATIF Saulieu
mercredi 5 août 2026 · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
ATELIER PEINTURE ET CREATIF
28 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-22
ATELIER CREATIF .
28 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 21 76 07
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English : ATELIER PEINTURE ET CREATIF
L’événement ATELIER PEINTURE ET CREATIF Saulieu a été mis à jour le 2026-07-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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