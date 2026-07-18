Informations pratiques

Saulieu

concert Mec en vrac et complétude

4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 19:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Il s’agit des tribulations un tantinet mélancoliques et écologiques

d’un boomer à travers les chansons décennies 80, de Nino Ferrer à Léo Ferré, brel, Gainsbourg

et les poésies de Supervielle, Brecht et plein d’autres.

Spectacle théâtral et musical plein d’humour et de dérision

d’un acteur à la masculinité en questionnement aujourd’hui. .

4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56

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English : concert Mec en vrac et complétude

L’événement concert Mec en vrac et complétude Saulieu a été mis à jour le 2026-07-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)