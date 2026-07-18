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AGENDA · Saulieu

concert Mec en vrac et complétude Saulieu

samedi 8 août 2026 · Saulieu

concert Mec en vrac et complétude Saulieu

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
4 Rue du Marché
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif

Saulieu

concert Mec en vrac et complétude

4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Il s’agit des tribulations un tantinet mélancoliques et écologiques
d’un boomer à travers les chansons décennies 80, de Nino Ferrer à Léo Ferré, brel, Gainsbourg
et les poésies de Supervielle, Brecht et plein d’autres.
Spectacle théâtral et musical plein d’humour et de dérision
d’un acteur à la masculinité en questionnement aujourd’hui.   .

4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56 

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English : concert Mec en vrac et complétude

L’événement concert Mec en vrac et complétude Saulieu a été mis à jour le 2026-07-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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