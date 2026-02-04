Duo RECUERDOS en concert Chefs-d’oeuvre classiques et sud-américains Basilique Saint-Andoche Saulieu

Duo RECUERDOS en concert Chefs-d’oeuvre classiques et sud-américains

Basilique Saint-Andoche 4 Place Docteur Roclore Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-08-04 17:00:00

2026-08-04

Un concert aussi varié qu’envoûtant

Une alchimie parfaite entre les deux artistes

Brésil, Espagne, Angleterre, Allemagne, Argentine, Italie, France, Norvège… Le Duo Recuerdos nous propose un tour du monde en musique !

Découvrez un cocktail détonant de fougue, de joie et de délicatesse où la douce et chaude voix de la merveilleuse mezzo-soprano Noémie Pompon se mêle à la riche palette sonore du guitariste virtuose Robin Maxime.

Schubert, Grieg, Haendel, Costeley, Ramirez, Tarrega, Frescobaldi, Piazzolla… Fermez les yeux et partagez les émotions intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées et arrangées pour notre plus grand plaisir par le Duo Recuerdos !

Durée du concert 1H .

Basilique Saint-Andoche 4 Place Docteur Roclore Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

