Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie Saulieu jeudi 18 juin 2026.

Saulieu

Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie

Place Monge Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

En juin venez à la Micro-Folie de Saulieu !

??Atelier Peinture Claude Monet Mercredi 17 Juin à 14h30 ??

à partir de 6 ans

?REDIFFUSION de l’épisode 1 des chroniques de Saint-Saturnin

Rendez-vous le Jeudi 18 juin à 19h !

??Fermeture exceptionnelle de la Micro-Folie pour accueillir un concert, temps d’échange avec deux artistes, Pandit Shyam Sundar Goswami & Roland Mühlmeyer.

Renseignement service culture de Saulieu 06 75 12 81 94

?? Gratuit, sur réservation

??03.80.64.18.34

??mediathequesallier.saulieu@gmail.com

??Espace culturel Sallier, 2 Place Monge 21210 Saulieu .

Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

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English : Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie

L’événement Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie Saulieu a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)