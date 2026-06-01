Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie Saulieu
Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie Saulieu jeudi 18 juin 2026.
Saulieu
Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie
Place Monge Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
En juin venez à la Micro-Folie de Saulieu !
??Atelier Peinture Claude Monet Mercredi 17 Juin à 14h30 ??
à partir de 6 ans
?REDIFFUSION de l’épisode 1 des chroniques de Saint-Saturnin
Rendez-vous le Jeudi 18 juin à 19h !
??Fermeture exceptionnelle de la Micro-Folie pour accueillir un concert, temps d’échange avec deux artistes, Pandit Shyam Sundar Goswami & Roland Mühlmeyer.
Renseignement service culture de Saulieu 06 75 12 81 94
?? Gratuit, sur réservation
??03.80.64.18.34
??mediathequesallier.saulieu@gmail.com
??Espace culturel Sallier, 2 Place Monge 21210 Saulieu .
Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie
L’événement Programme d’événements au mois de Juin à Micro-Folie Saulieu a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)
- Exposition Gastronomie et productions locales en pays de l’Auxois-Morvan à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu 10 juin 2026
- Sortie piscine Centre Social Saulieu 10 juin 2026
- Balade des animaux Centre Social Saulieu 11 juin 2026
- Séance ciné Centre Social Saulieu 18 juin 2026
- Soirée familles Rue de la Brèche Saulieu 23 juin 2026