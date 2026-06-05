Balade des animaux Centre Social Saulieu
Balade des animaux Centre Social Saulieu jeudi 11 juin 2026.
Saulieu
Balade des animaux
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:30:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Balade collective autour de Saulieu, vous êtes tous les bienvenus avec ou sans animaux .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade des animaux Saulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)
- Atelier cuisine Gateau Hermann Centre Social Saulieu 5 juin 2026
- Sortie piscine Centre Social Saulieu 10 juin 2026
- Séance ciné Centre Social Saulieu 18 juin 2026
- Soirée familles Rue de la Brèche Saulieu 23 juin 2026
- Pause café Smoothie Saulieu 26 juin 2026