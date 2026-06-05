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Balade des animaux Centre Social Saulieu

Balade des animaux Centre Social Saulieu

Balade des animaux Centre Social Saulieu jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Centre Social

Adresse : 5 Rue du Tour des Fossés

Ville : 21210 Saulieu

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saulieu

Balade des animaux

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:30:00
fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Balade collective autour de Saulieu, vous êtes tous les bienvenus avec ou sans animaux   .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 

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English :

L’événement Balade des animaux Saulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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