Atelier cuisine Gateau Hermann Centre Social Saulieu
Atelier cuisine Gateau Hermann Centre Social Saulieu vendredi 5 juin 2026.
Saulieu
Atelier cuisine Gateau Hermann
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:30:00
fin : 2026-06-05 12:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Venez réaliser un gateau hermann. Dégustation à la fin de l’atelier .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
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English :
L’événement Atelier cuisine Gateau Hermann Saulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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