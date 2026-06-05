Sortie piscine Centre Social Saulieu

Saulieu

Sortie piscine

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:30:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Pour permettre aux jeunes enfants de moins de 3 ans de se rafraichir, nous vous proposons un moment à la piscine .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43

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English :

L’événement Sortie piscine Saulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)