Sortie piscine Centre Social Saulieu
Sortie piscine Centre Social Saulieu mercredi 10 juin 2026.
Saulieu
Sortie piscine
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Pour permettre aux jeunes enfants de moins de 3 ans de se rafraichir, nous vous proposons un moment à la piscine .
Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie piscine Saulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)
- Atelier cuisine Gateau Hermann Centre Social Saulieu 5 juin 2026
- Balade des animaux Centre Social Saulieu 11 juin 2026
- Séance ciné Centre Social Saulieu 18 juin 2026
- Soirée familles Rue de la Brèche Saulieu 23 juin 2026
- Pause café Smoothie Saulieu 26 juin 2026