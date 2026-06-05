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Sortie piscine Centre Social Saulieu

Sortie piscine Centre Social Saulieu

Sortie piscine Centre Social Saulieu mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Centre Social

Adresse : 5 Rue du Tour des Fossés

Ville : 21210 Saulieu

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saulieu

Sortie piscine

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Pour permettre aux jeunes enfants de moins de 3 ans de se rafraichir, nous vous proposons un moment à la piscine   .

Centre Social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 

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English :

L’événement Sortie piscine Saulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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